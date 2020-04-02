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Hemşire gözyaşları içinde anlattı: "ABD buna hazır değil ve hemşireler korunmuyor"
Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. ABD'de de hızla yayılan salgında sağlık çalışanları ekipman yetersizliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Öte yandan Chicago'da görev yapan Imaris Vera adlı hemşire, bulunduğu hastanede yetersiz maske ve ekipman nedeniyle kendini güvende hissetmediğini belirtti.
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