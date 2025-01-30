30 Ocak 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Helikopter ve yolcu uçağı nasıl çarpıştı? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: İsteseniz de yapamazsınız
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kaza neden oldu? Helikopterin radarı yok muydu? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.