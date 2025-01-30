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Helikopter ve yolcu uçağı nasıl çarpıştı? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: İsteseniz de yapamazsınız

Helikopter ve yolcu uçağı nasıl çarpıştı? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: İsteseniz de yapamazsınız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 10:02
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kaza neden oldu? Helikopterin radarı yok muydu? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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Helikopter ve yolcu uçağı nasıl çarpıştı? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: İsteseniz de yapamazsınız
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