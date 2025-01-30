Helikopter ve yolcu uçağı nasıl çarpıştı? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: İsteseniz de yapamazsınız

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kaza neden oldu? Helikopterin radarı yok muydu? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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