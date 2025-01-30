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Havadaki çarpışma kaza mı sabotaj mı? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Trump’ın helikopteri dahi olsa...

Havadaki çarpışma kaza mı sabotaj mı? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Trump’ın helikopteri dahi olsa...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 11:32
Güncelleme:30.01.2025 11:32
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü. Kaptan Pilot – Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzgi, "Ben böyle bir kazayı hatırlamıyorum. Dünya tarihinde de hatırlamıyorum helikopter ile uçağın havada çarpıştıkları bir kazayı. Oldukça ilginç. Havacılık tarihine geçecek bir kaza oldu." dedi.
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Havadaki çarpışma kaza mı sabotaj mı? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Trump’ın helikopteri dahi olsa...
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