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Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu

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Giriş: 28.03.2023 18:02
İskoç Ulusal Partisinin 38 yaşındaki yeni lideri Hamza Yusuf, parlamentodaki oylamanın ardından İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu. Peki, Hamza Yusuf kimdir? Nereli? Hangi görevlerde yer aldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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