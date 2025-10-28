28 Ekim 2025, Salı

Hamas İsrail’in ateşkes ihlalleri nedeniyle esir cesedinin teslimini erteledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 23:16
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes ihlalleri sonrası daha önce teslim edileceğini açıkladığı İsrailli esirin cesedinin teslimini erteledi. Netanyahu’nun saldırı talimatının ardından yapılan açıklamada, İsrail’in bombardımanlarının ceset arama çalışmalarını engellediği vurgulandı. Kassam Tugayları ayrıca Han Yunus’ta bir başka esirin cesedine daha ulaşıldığını duyurdu.
