Güney Osetya Rusya'ya mı katılacak? NATO Genel Sekreteri Gürcistan'da

Moldova'da Transdinyester bölgesinin ardından bu kez de Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya, Rusya'ya katılma ihtimalini değerlendiriyor. NATO Genel Sekreteri ise Gürcistan'da gitti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'den alacağız.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN