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Güney Kore'de kahraman ilan edilen Türk kızı Şirin Güney A Haber'e konuştu

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Giriş: 25.02.2021 01:37
Güncelleme:25.02.2021 01:42
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir restoranda çalışan Türk vatandaşı Şirin Güney'in, Koreli bir kızı gaspçı saldırganın elinden kurtarması ülkede gündem oldu. Şirin'in kahramanlığı bir çok televizyonda yer alırken yaşanan olay gazetelerde geniş yer buldu. Şirin Güney, Koreli genç kızı kurtarmak için saldırganla boğuşma anlarını ve patronu ve karısının yardımıyla saldırganı nasıl etkisiz hale getirdiğini o anları A Haber'e anlattı.
Güney Kore'de kahraman ilan edilen Türk kızı Şirin Güney A Haber'e konuştu
Güney Kore'de kahraman ilan edilen Türk kızı Şirin Güney A Haber'e konuştu
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