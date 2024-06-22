Gözlerinde işkencenin izi kaldı! İsrail'de 30 gün esir alındı

İsrail, Gazze’deki Filistinli varlığını yok etmek istiyor. Işgal girişiminin arka planındaki hedef bu. 8 ayda 37 bin Filistinli öldürüldü bu amaç için. Toprakları ellerinden alınan, hayatta kalanlara ise psikolojik ve fizyolojik olarak da büyük bir baskı var. Işte bu da o baskının kanıtlarından biri. Adı Bedir Dahlan. 30 yaşında. Yaklaşık 1 ay İsrail hapishanelerinde kaldı. Yaşadığı işkencenin, şiddetin boyutunu yüzüne, gözlerine bakarak anlamak mümkün. İşte yürekleri dağlayan o görüntüler…

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