Görüntüler AVRUPA'DAN! Son 10 yılın en büyük grevi! Öğretmenler... Demir yolu işçileri... Memurlar... 500 bin kamu çalışanı greve gitti

Avrupa genelinde grevler dalga dalga büyüyor. Bu kez İngiltere'de öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar çalışma koşullarında iyileştirme talebiyle iş bırakmaya karar verdi. Çok sayıda tren seferi iptal edilirken birçok kamu hizmetinde de aksamalar yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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