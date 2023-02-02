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Görüntüler AVRUPA'DAN! Son 10 yılın en büyük grevi! Öğretmenler... Demir yolu işçileri... Memurlar... 500 bin kamu çalışanı greve gitti

Avrupa genelinde grevler dalga dalga büyüyor. Bu kez İngiltere'de öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar çalışma koşullarında iyileştirme talebiyle iş bırakmaya karar verdi. Çok sayıda tren seferi iptal edilirken birçok kamu hizmetinde de aksamalar yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı. İngilizler yaşadıkları sıkıntıları A Haber'e anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.02.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:14
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Görüntüler AVRUPA’DAN! Son 10 yılın en büyük grevi! Öğretmenler... Demir yolu işçileri... Memurlar... 500 bin kamu çalışanı greve gitti

Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar… İngiltere'de grev birçok sektör arasında hızla yayılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüntüler AVRUPA’DAN! Son 10 yılın en büyük grevi! Öğretmenler... Demir yolu işçileri... Memurlar... 500 bin kamu çalışanı greve gitti

EN KAPSAMLI GREV

Bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Alpaslan Düven, "Bazı sendikalar tarihlerinde ilk kez ya da onlarca yılda ilk kez grev kararı alırken birçok sendikanın grev hareketlerini birleştirme kararıyla bugün en az son 10 yılın en büyük ve en kapsamlı grevinin yapıldığı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

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Görüntüler AVRUPA’DAN! Son 10 yılın en büyük grevi! Öğretmenler... Demir yolu işçileri... Memurlar... 500 bin kamu çalışanı greve gitti

Akademisyenlerin de destek verdiği eylemlerde enflasyona karşı maaş artışlarının düşük kaldığı, hükümetin bu konuda ek zam yapması gerektiği vurgulandı.

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Görüntüler AVRUPA’DAN! Son 10 yılın en büyük grevi! Öğretmenler... Demir yolu işçileri... Memurlar... 500 bin kamu çalışanı greve gitti

İngiltere'deki grev dalgası hayatı da olumsuz yönde etkiledi.

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Görüntüler AVRUPA’DAN! Son 10 yılın en büyük grevi! Öğretmenler... Demir yolu işçileri... Memurlar... 500 bin kamu çalışanı greve gitti

Demiryolları seferleri yapılamıyor, toplu taşımalar aksıyor, sağlık hizmetleri verilemiyor ve tabii ki havalimanlarındaki pasaport kontrollerindeki geçişler de yavaşlamış durumda.