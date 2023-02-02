Görüntüler AVRUPA’DAN! Son 10 yılın en büyük grevi! Öğretmenler... Demir yolu işçileri... Memurlar... 500 bin kamu çalışanı greve gitti

EN KAPSAMLI GREV

Bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Alpaslan Düven, "Bazı sendikalar tarihlerinde ilk kez ya da onlarca yılda ilk kez grev kararı alırken birçok sendikanın grev hareketlerini birleştirme kararıyla bugün en az son 10 yılın en büyük ve en kapsamlı grevinin yapıldığı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.