24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Gerilim tırmanıyor! Lukaşenko elinde silahla saraya geldi

Gerilim tırmanıyor! Lukaşenko elinde silahla saraya geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2020 11:10
Güncelleme:24.08.2020 11:29
Belarus'ta protestocular başkanlık konutunun çevresinde toplanmaya başlayınca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, helikopterle geldiği başkanlık konutuna elinde silahla indi.

Belarus'ta muhalefet üyeleri 9 Ağustos'ta başlayan protesto gösterilerini bugün de sürdürdü. Hafta sonlarında geniş katılımlı mitingler düzenleyen muhalefet, yine kalabalık kitlelerle hem çatışmalarda hayatını kaybedenleri andı hem de Lukaşenko'ya karşı istifa talebini yineledi.

LUKAŞENKO DEFOL, ZAFER BİZİMDİR
Çatışmalarda ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, yaralıların durumları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Başkent Minsk'te bulunan Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Yaşasın Belarus, Lukaşenko defol, zafer bizimdir" gibi sloganlar attı.

Muhalefet sözcüleri katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmada Lukaşenko istifa edene kadar mitinglerine devam edeceklerini söyledi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting devam ederken, kalabalık meydandan ayrılmaya başladığı sırada bazı gruplar Lukaşenko'nun başkentte bulunan ve devlet başkanlığı konutu olan Bağımsızlık Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

ELİNDE SİLAHLA BAŞKANLIK KONUTUNA İNDİ
Protestocuların başkanlık konutunu kuşatmasının ardından bölgeye tank, zırhlı araçlar ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Konutun olduğu bölgede hareketliliğin artmasının ardından Lukaşenko, Mİ-8 tipi helikopter ile konuta geldi. Devlet Başkanı Lukaşenko'nun helikopterden indiği sırada üzerinde çelik yelek ve elinde silah olduğu görüldü. İnişin ardından Lukaşenko, elindeki silah ile konutun çevresinde incelemelerde bulundu.

Lukaşenko elinde silahla saraya geldi
Lukaşenko elinde silahla saraya geldi
İsrail savaşa mı hazırlanıyor?
İsrail savaşa mı hazırlanıyor?
Mike Tyson namaz kılarken böyle görüntülendi
Mike Tyson namaz kılarken böyle görüntülendi
İtalya turizmine korona darbesi
İtalya turizmine korona darbesi
Tuttuğu bir kova balığı kaplana kaptırdı
Tuttuğu bir kova balığı kaplana kaptırdı
Uçakta maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
Uçakta maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
ABD'de yeni başkan kim olacak?
ABD'de yeni başkan kim olacak?
Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım!
Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım!
Rus generalin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Rus generalin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Macron Türkiye'yi neden hedef alıyor?
Macron Türkiye'yi neden hedef alıyor?
Yunan istihbaratçıdan Türkiye itirafı
Yunan istihbaratçıdan Türkiye itirafı
Virüsün etkisi zayıflıyor mu? Flaş açıklama
Virüsün etkisi zayıflıyor mu? Flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster