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Genç kadın güpegündüz sokak ortasında şoku yaşadı! Kaçırılma anı kameraya yansıdı |Video

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25.04.2020
Genç kadın güpegündüz sokak ortasında şoku yaşandı! Kaçırılma anı kameraya yansıdı. Rusya'nın St. Petersburg kentinde yüzü maskeli 3 kişi, bir apartmanın önünde annesi ile birlikte yürüyen genç kızı kaçırdı. O anlar anbean güvenlik kamerasınca kaydedilince, gözaltına alınan zanlı "Kız kaçırma geleneğine göre kaçırdım" diyerek, serbest bırakılmak istendi.

Rusya'da film sahnelerini aratmayan kız kaçırma olayı yaşandı. St. Petersburg kentinde meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kaldırımda yürüyen 25 yaşındaki genç kız, siyah bir araçla gelen maskeli 3 kişi tarafından kaçırıldı. O anlarda apartmanın güvenlik kamerası kayıttaydı.

Görüntülerde, iki şüphelinin kızın annesini tuttuğu, diğer şüphelinin ise genç kızı otomobilin arka koltuğuna götürmeye zorlandığı görüldü. Olay esnasında anne kızın çığlığı mahalleyi inletti.

'ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI'
Polisten yapılan açıklamada, genç kız ve 28 yaşındaki bir şüphelinin St. Petersburg'a 3 saat uzaklıktaki Tihvin kentinde bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin 'zorla alıkoyma ve kişi özgürlüğünü engelleme ve onurunu zedelemek' ile suçlandığı belirtildi.

İLGİNÇ SAVUNMA
Polis merkezinde gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadede kentisini ilginç şekilde savunması dikkat çekti. Şüpheli polise verdiği ifadede "kız kaçırmanın" bunun Rus geleneği olduğunu bu niyetle kız kaçırdığını söyledi.Öte yandan, genç kızın kendisini kaçıran şüpheliden şikayetçi olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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