14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!
Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!

Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 20:18
Katil İsrail ordusu, Gazze’de insani yardım bekleyen sivillere yine ateş açtı. En az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda masum yaralandı. El Şifa ve El-Ehli Arap Hastaneleri, saldırılarda şehit düşenlerin cenazeleriyle doldu. Zeytun Mahallesi ve Ömer El-Muhtar Caddesi’nde evler hedef alındı, aralarında çocukların da bulunduğu aileler katledildi. Soykırımcı İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında şehit sayısı 62 bine yaklaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!
Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!
Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!
Trump: Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor
Trump: Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor
Hindistan’da sel: En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı
Hindistan’da sel: En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı
ABD’den YPG’ye uyarı: Sizi koruyamayız!
ABD'den YPG'ye uyarı: Sizi koruyamayız!
Kritik Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30’da!
Kritik Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30'da!
Kremlin: Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30’da
Kremlin: Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30'da
Japonya’da gözlendi
Japonya’da gözlendi
Güney Kıbrıs’ta skandal heykel!
Güney Kıbrıs'ta skandal heykel!
İskandinav ülkeleri Gazze’ye muhabir gönderiyor!
İskandinav ülkeleri Gazze’ye muhabir gönderiyor!
Kritik zirve öncesi medyaya ateş püskürdü
Kritik zirve öncesi medyaya ateş püskürdü
Macron: Ukrayna toprakları müzakere edilemez
Macron: Ukrayna toprakları müzakere edilemez
İspanya’daki orman yangınında acı haber!
İspanya'daki orman yangınında acı haber!
Daha Fazla Video Göster