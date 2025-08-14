Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!

Katil İsrail ordusu, Gazze’de insani yardım bekleyen sivillere yine ateş açtı. En az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda masum yaralandı. El Şifa ve El-Ehli Arap Hastaneleri, saldırılarda şehit düşenlerin cenazeleriyle doldu. Zeytun Mahallesi ve Ömer El-Muhtar Caddesi’nde evler hedef alındı, aralarında çocukların da bulunduğu aileler katledildi. Soykırımcı İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında şehit sayısı 62 bine yaklaştı.

