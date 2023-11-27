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Gazze'de ateşkes kararı! Süre uzatıldı

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Giriş: 27.11.2023 19:27
Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için mutabakata varıldı
Gazze’de ateşkes kararı! Süre uzatıldı
Gazze'de ateşkes kararı! Süre uzatıldı
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