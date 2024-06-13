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G7 Zirvesi'nde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 22:35
Güncelleme:13.06.2024 23:18
İtalya'nın ev sahipliğinde Borgo Eganazia kasabasında düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları, aile fotoğrafı çekimi için basın mensuplarına poz verdi. Aile fotoğrafı için toplanan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları, paraşüt gösterisini izledi. O anlarda ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne doğru yürümesi kameraya yansıdı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Biden'ı kolundan tutup diğer liderlerin yanına getirdi.
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