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Fransa'nın Guadeloupe adasında sokağa çıkma yasağı!

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Giriş: 21.11.2021 00:21
Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Guadeloupe adasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sağlık ruhsatı uygulamasına karşı gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Guadeloupe Valiliğinden yapılan açıklamada, eylemlerde çıkan şiddet olayları nedeniyle 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, gösteriler sırasında iş yerleri ve araçları ateşe vermek için kullanıldığı gerekçesiyle bidonlarla benzin satışının yasaklandığı aktarıldı.

Fransız basınındaki haberlerde, adada Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı 5 gündür gösteriler düzenlendiği ve polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandığı, iş yerlerinin ve araçların ateşe verildiği ve hastanelere ulaşımın engellendiği belirtildi. Çıkan olaylarda 29 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Deniş Aşırı Topraklar Bakanı Sebastien Lecornu, yaptıkları ortak açıklamada, yaşanan olayların ardından gelecek günlerde adaya 200 polis ve jandarmanın sevk edileceğini bildirdi.

İki Bakan, gösterilerdeki şiddet olaylarını kınayarak, İçişleri Bakanlığında olaylara ilişkin kriz masasının oluşturulduğunu belirtti.

Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması kapsamında 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlara, restoranlara, kafeteryalara, sinema salonlarına ve müzelere girişlerde Kovid-19 aşılarının tamamlandığını gösteren belge isteniyor. Aşılarını tamamlamayan kişilerin, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermesi veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiklerini kanıtlaması gerektiriyor.

Uygulama kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi.

Bu uygulama geçen ağustos ayından bu yana Fransa'da da uygulanıyor.

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