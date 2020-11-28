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Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklar yine karıştı | Polisten protestoculara sert müdahale

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Giriş: 28.11.2020 18:24
Güncelleme:28.11.2020 18:37
Fransa’da son zamanlarda artan polis şiddetine karşı binlerce kişi sokaklara döküldü. Polis şiddetini protesto eden göstericilere polis biber gazı ile müdahale etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler basın özgürlüğü istiyoruz ve polis şiddetine hayır sloganları atıyor.

Fransa'da son günlerde polis şiddetine karşı artan tepkiler siyahi bir müzik yapımcısının polis tarafından öldüresiye dövülmesiyle zirveye tırmanmıştı.

Ayrıca gazetecilere gelen polis şiddetini haber yapma yasağı da bu protestoları körüklemişti.

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