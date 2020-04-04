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04.04.2020

Fransa’dan İspanya ve İtalya’yı kızdıracak hamle! Milyonlarca maskeye el koydu |Video

Fransa’dan İspanya ve İtalya’yı kızdıracak hamle! Milyonlarca maskeye el koydu. Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen 60 binden fazla insanın ise hayatına kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsle sürdürülen mücadele devam ediyor. Bu kapsamda virüsle mücadele edilirken bazı malzemelerde altın değerinde oldu. Fransa’nın İtalya ve İspanya’ya gönderilen milyonlarca maskeye el koyduğu ortaya çıktı.

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