Fransa’dan hipersonik füze denemesi! Başarılı oldu mu?

Son dakika haberleri... Fransa, tarihinin ilk hipersonik füzesini test etti. Atış başarılı mıydı? Füzenin menzili ne kadar? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.

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