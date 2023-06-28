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Fransa’dan hipersonik füze denemesi! Başarılı oldu mu?

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 14:52
Son dakika haberleri... Fransa, tarihinin ilk hipersonik füzesini test etti. Atış başarılı mıydı? Füzenin menzili ne kadar? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.
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