Fransa'da "Öcalan'a özgürlük" sloganları!

Terör örgütü PKK Avrupa ülkelerinde Türkiye'ye karşı provokatif adımlar atmaya devam ederken, bu ülkeler de duruma göz yumuyor. Fransa'nın Strasbourg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde stand açan PKK üyeleri ve destekçileri, Türk vatandaşlarına saldırdı. Türkiye'nin NATO müttefiki olan Fransa'da bölücü terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmesi tepkiyle karşılandı.