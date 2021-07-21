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Fransa'da ifade özgürlüğüne soruşturma

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2021 16:26
Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin ifade özgürlüğü olarak değerlendirildiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'u Adolf Hitler'e benzeten afişler affedilmedi. Afişleri hazırlayan karikatüriste hakaret soruşturması başlatıldı.

Hz. Muhammed'e yönelik hakaretler içerikli karikatürlere "ifade özgürlüğü" diyen Fransa, cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Adolf Hitler'e benzeten karikatürist için soruşturma başlattı.

Fransa'nın Var vilayetindeki Toulon kentinde yol üzerindeki reklam panolarına Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Adolf Hitler'e benzeten afişler asıldı.

ZORUNLU AŞI İSYAN ETTİRDİ!

Mişel Enc Flori isimli Fransız vatandaşı zorunlu aşı politikası ve sağlık kartı uygulamasını eleştirmek için Cumhurbaşkanı Macron'u Hitler'e benzeterek karikatürize etti.

Karikatürlerin üzerine de sprey boyalarla ''utan'' ifadesi yazdı.

"O" afiş, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri ifade özgürlüğü olarak nitelendiren Macron yönetimini ayağa kaldırdı..

Toulon savcılığı flori hakkında kamusal alanda hakaret etmekten soruşturma başlattı.

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