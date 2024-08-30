30 Ağustos 2024, Cuma
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Fransa’da başbakanlık krizi! Almanya’da 2 eyalette seçim
Avrupa'da siyaset hareketleniyor. Fransa'da Macron ile partiler arasında başbakanlık krizi yaşanıyor. Macron tüm görüşmelere rağmen hala bir isme hükümet kurma görevini vermedi. Almanya ise pazar günü seçime gidiyor. İki eyalette yapılacak seçimlerde aşırı sağcı AFD'nin zaferle çıkması bekleniyor. Yunanistan'da ise son anketler Miçotakis'e desteğin yüzde 50 gerilediğini ortaya koyuyor.