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Fransa’da başbakanlık krizi! Almanya’da 2 eyalette seçim

Fransa’da başbakanlık krizi! Almanya’da 2 eyalette seçim

ahaber.com.tr
Kübra Kılıç
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Giriş: 30.08.2024 16:36
Avrupa'da siyaset hareketleniyor. Fransa'da Macron ile partiler arasında başbakanlık krizi yaşanıyor. Macron tüm görüşmelere rağmen hala bir isme hükümet kurma görevini vermedi. Almanya ise pazar günü seçime gidiyor. İki eyalette yapılacak seçimlerde aşırı sağcı AFD'nin zaferle çıkması bekleniyor. Yunanistan'da ise son anketler Miçotakis'e desteğin yüzde 50 gerilediğini ortaya koyuyor.
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