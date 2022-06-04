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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

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Giriş: 04.06.2022 10:32
Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu. Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor.
Le Pen’e yumurtalı saldırı
Le Pen'e yumurtalı saldırı
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