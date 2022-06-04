04 Haziran 2022, Cumartesi
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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu. Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor.