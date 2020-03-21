Fransa ve İngiltere'de halk hastaneleri ve marketleri yağmaladı!

Avrupa'da koronavirüs korkusu medeniyeti unutturdu. İngiltere'de halk marketlerdeki tuvalet kağıdı için izdiham yaratıp yağmaya başladı. Fransa'da ise halk koronavirüse karşı tedbir alma işini abartarak hastaneleri yağmalamaya başladı. Panik halindeki insanlar, hastane depolarında sağlık personeli için ayrılan maskeler çalınırken duvarlarda asılı olan dezenfektanları sökerek sağlıkçıları tehlikeye atıyorlar. Farklı birçok hastanede yaşanan bu üzücü durum sonrası doktorlar ise kendilerini sadece bir kaç gün idare edecek maskelerinin kaldığına dair açıklama yapıyor. Bazı hastanelerin stokları ise tükenmiş durumda.