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Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2022 11:40
Filipinler'in kuzey kesimindeki Luzon Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Benguet eyaletinin La Trinidad kentinde depremde çöken inşaat alanında çalışan bir işçi yaşamını yitirdiği bildirildi.
7 büyüklüğünde deprem! 1 ölü
7 büyüklüğünde deprem! 1 ölü
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