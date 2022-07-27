27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1 ölü
Filipinler'in kuzey kesimindeki Luzon Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Benguet eyaletinin La Trinidad kentinde depremde çöken inşaat alanında çalışan bir işçi yaşamını yitirdiği bildirildi.