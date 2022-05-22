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Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Giriş: 22.05.2022 11:00
Filipinler'in Batangas eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Manila, Bulacan ve Oriental Mindoro eyaletlerinde de hissedilirken can veya mal kaybı bildirilmedi.
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