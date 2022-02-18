18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Feribottan kurtulan Fahri Özgen A Haber’de: Her şeyimiz gemide yandı

Feribottan kurtulan Fahri Özgen A Haber’de: Her şeyimiz gemide yandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2022 17:09
Yunanistan'dan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktı. O feribotta Türk TIR şöförleri de vardı. Görgü tanıklarından Fahri Özgen korku dolu anları A Haber'de anlattı. Özgen, "Her şeyimiz gemide yandı, mağduriyetimiz çok fazla" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Feribottan kurtulan Türk A Haber’de
Feribottan kurtulan Türk A Haber’de
Kritik Ukrayna zirvesi!
Kritik Ukrayna zirvesi!
Alev alan yolcu gemisinde kurtarma operasyonu
Alev alan yolcu gemisinde kurtarma operasyonu
Ukrayna’da savaş çanları
Ukrayna'da savaş çanları
Avrupa’da tüm zamanların en yüksek enerji zammı
Avrupa'da tüm zamanların en yüksek enerji zammı
Sınır hattında gerilim tırmanıyor!
Sınır hattında gerilim tırmanıyor!
İngiltere’den muhtemel işgal planı
İngiltere'den muhtemel işgal planı
Feribotta felaket: İçinde 288 kişi var
Feribotta felaket: İçinde 288 kişi var
Yunanistan’da korkutan yangın! 288 kişi...
Yunanistan'da korkutan yangın! 288 kişi...
İşte Rusya’nın işgal planı!
İşte Rusya’nın işgal planı!
Mehmet Öz FETÖ’yü savundu
Mehmet Öz FETÖ'yü savundu
Avrupa Parlamentosu’nda Nazi selamı
Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı
Daha Fazla Video Göster