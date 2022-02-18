Feribottan kurtulan Fahri Özgen A Haber’de: Her şeyimiz gemide yandı

Yunanistan'dan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktı. O feribotta Türk TIR şöförleri de vardı. Görgü tanıklarından Fahri Özgen korku dolu anları A Haber'de anlattı. Özgen, "Her şeyimiz gemide yandı, mağduriyetimiz çok fazla" dedi.

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