18 Şubat 2022, Cuma
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Feribottan kurtulan Fahri Özgen A Haber’de: Her şeyimiz gemide yandı
Yunanistan'dan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktı. O feribotta Türk TIR şöförleri de vardı. Görgü tanıklarından Fahri Özgen korku dolu anları A Haber'de anlattı. Özgen, "Her şeyimiz gemide yandı, mağduriyetimiz çok fazla" dedi.