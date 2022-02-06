Fas’ta kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan’ın vefat ettiği açıklandı

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü'nde günlerdir süren bekleyiş sonrası üzücü haber geldi. Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu. Kuyuda kalan küçük çocuk için salı gününden bu yana çalışmalar sürdürülüyordu.