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Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı

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Giriş: 06.02.2022 01:42
Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü'nde günlerdir süren bekleyiş sonrası üzücü haber geldi. Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu. Kuyuda kalan küçük çocuk için salı gününden bu yana çalışmalar sürdürülüyordu.
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