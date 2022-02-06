06 Şubat 2022, Pazar
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Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı
Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü'nde günlerdir süren bekleyiş sonrası üzücü haber geldi. Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu. Kuyuda kalan küçük çocuk için salı gününden bu yana çalışmalar sürdürülüyordu.