05 Şubat 2022, Cumartesi
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Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuk yaşam savaşı veriyor
Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 85 saattir devam ediyor. Beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonuna başlayan ekipler Rayyan'ın bulunduğu yere ulaşmak için 3 metrelik bir mesafe kaldığı duyurdu.