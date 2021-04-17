Faşist lider Benito Mussolini’nin son günü! Savaş kararı sonunu getirdi

İtalya'nın faşist lideri Benito Mussolini, coşkulu kalabalıklara hitap etmeyi fazlasıyla seviyordu. Bunu da genellikle, Roma'da Piazza Venezia meydanındaki saraydan yapıyordu. Ancak bu kez söyleyecekleri, her zamankinden daha önemliydi. Ülkesinin Fransa ve İngiltere'ye savaş ilan ettiğini duyuruyordu. Savaşın başlarında İtalya için her şey yolunda gibiydi. Ancak İngiltere'nin karşı taaruza geçmesi, savaşın gidişatını değiştirecekti. İtalya güç kaybetmeye başladı. Mussolini'nin Adolf Hitler'den aldığı destek işgal ettiği bölgelerde yalnızca bir süre daha direnebilmesini sağladı. İtalya, 1941yılının mayıs ayında Kuzey Afrika'da İngiltere tarafından ağır bir yenilgiye uğradı. İtalya'nın faşist lideri Benito Mussolini, ülkesinin kaderini nasıl değiştirdi? İşte faşist lider Mussolini'nin son günü...

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