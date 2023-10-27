Eski İsrail askerinden çarpıcı itiraf: Hamas daha da güçlendi! Hükümet onları yenemez

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik 7 Ekim'de başlayan katliamının üstünden günler geçmesine rağmen insanlık suçu tüm şiddetiyle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin büyük bir kuvvetle destek verdiği işgalci İsrail vahşetine ilişkin ABD'li askeri analist Douglas Macgregor, ABD ve İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'ye gizli bir operasyon yaptığını ancak başarısız olduklarını söylemişti. Bu kez bir çarpıcı itiraf da işgalci İsrail’in eski askeri tarafından yapıldı. İşte detaylar…