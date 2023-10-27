28 Ekim 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Eski İsrail askerinden çarpıcı itiraf: Hamas daha da güçlendi! Hükümet onları yenemez
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik 7 Ekim'de başlayan katliamının üstünden günler geçmesine rağmen insanlık suçu tüm şiddetiyle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin büyük bir kuvvetle destek verdiği işgalci İsrail vahşetine ilişkin ABD'li askeri analist Douglas Macgregor, ABD ve İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'ye gizli bir operasyon yaptığını ancak başarısız olduklarını söylemişti. Bu kez bir çarpıcı itiraf da işgalci İsrail’in eski askeri tarafından yapıldı. İşte detaylar…