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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast! Dünyanın konuştuğu olayı A Haber olay yerinden aktardı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.07.2024 01:13
Eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Trump'ı öldürmeye çalışan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanırken olaydaki güvenlik zafiyeti suikast girişimine yönelik akıllarda soru işareti oluşturdu. Dünyanın konuştuğu olayı A Haber olay yerinde aktardı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, yaptığı açıklamada, "Bu kişi 20 yaşında bir tetikçi, buraya 1 saat uzaklıkta bir yerde oturuyor. Şuan benim gördüğüm en çok araştırma evine bir baskın düzenlendiği bazı kişilerin gözaltına alındığı yönünde bilgiler var." dedi.
Dünyanın konuştuğu olayı A Haber olay yerinden aktardı
Dünyanın konuştuğu olayı A Haber olay yerinden aktardı
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