Esed güçlerinden İdlib’e hava saldırısı: 3 yaralı

Suriye’nin İdlib kentine Esad rejimine bağlı güçler tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaralandı.

Esad rejimi, Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İdlib kentinde yer alan Ma'arrat Misrin bölgesine Esad'a bağlı güçler tarafından iki hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.