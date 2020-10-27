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Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı
Son dakika haberi...Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı.
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