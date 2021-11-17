Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Ne yapmak istiyor? Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Karabağ'da ateşkesi ihlal eden Ermenistan saldırı başlattı. Kelbecer ve Laçın'e saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Peki amaçları ne? Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan, A Haber canlı yayınında konu ie ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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