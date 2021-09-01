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Ermenistan ordusunun zorbalığı bir kez daha kanıtlandı

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Giriş: 01.09.2021 22:21
Güncelleme:01.09.2021 22:21
Uzun yıllar Ermenistan'ın işgali altında olan Dağlık Karabağ bölgesi etrafındaki illerde belli alanlara patlayıcıların yerleştirildiği ortaya çıktı. Bölgede köpeklerle beraber araştırama yapan uzman ekipler 174 patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatları imha etti. Ermenistan ordusunun üzüm bağları ve buğday tarlalarıyla bilinen toprakları bile patlayıcılarla yok ettiği belirtildi. Ermenistan'ın ayrıca kentlerde bulunan Azeri mezarlıklarını da talan ettiği öğrenildi. Bölgedeki tüm mayınların temizlenmesinin ardından Azerbaycan halkı uzun süre sonra evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak.
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