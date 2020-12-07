07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2020 21:18
Güncelleme:07.12.2020 21:38
Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter iline bağlı Sugovuşan köyü havadan görüntülendi.

Ermenistan işgalinden 3 Ekim'de kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi. Baraj ve hidroelektrik santrali bulunan köyde, Ermenistan ordusunun işgali sırasında hasar alan evler görülüyor.

Ağdere'ye giden ana yol üzerinde bulunan Sugovuşan köyü hem stratejik açıdan hem de turizm ve enerji açısından önemli bir noktada bulunuyor.

Sugovuşan köyünde Karabağ bölgesine elektrik sağlayan 3 elektrik santrali bulunuyor. Ayrıca bu bölgede Ermenilerin işlettiği balık havyarı üretim tesisi de bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Merak ediliyordu! O yer havadan görüntülendi
Merak ediliyordu! O yer havadan görüntülendi
Kamyon köprüden uçarak aracın üzerine düştü
Kamyon köprüden uçarak aracın üzerine düştü
Suudi Arabistan dehşeti yaşadı!
Suudi Arabistan dehşeti yaşadı!
ABD’de şok görüntüler!
ABD’de şok görüntüler!
Davetsiz misafirler! İstila ettiler
Davetsiz misafirler! İstila ettiler
Klozetten çıkan yılan hayrete düşürdü
Klozetten çıkan yılan hayrete düşürdü
Kendi cenaze töreninde kapıda kaldı
Kendi cenaze töreninde kapıda kaldı
Evden kaçıp öyle bir şey yaptı ki...
Evden kaçıp öyle bir şey yaptı ki...
Koronavirüs aşısında sahtecilik uyarısı
Koronavirüs aşısında sahtecilik uyarısı
Hastanede hayrete düşüren anlar
Hastanede hayrete düşüren anlar
Türkiye’yi savaşa sokmak istedik
"Türkiye’yi savaşa sokmak istedik"
Karantinayı ihlal eden kişi kuruşuna dizildi
Karantinayı ihlal eden kişi kuruşuna dizildi
Daha Fazla Video Göster