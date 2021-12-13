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Ermeni futbolcular'dan çirkin hareket! Azerbaycan bayrağına basarak maça çıktılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2021 14:28
Ermenistan, provokatif girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Ermeni futbolcuların forma giydiği yerel bir takım, Hocavend'de oynanan futbol karşılaşması öncesinde sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı.
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