13 Aralık 2021, Pazartesi
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Ermeni futbolcular'dan çirkin hareket! Azerbaycan bayrağına basarak maça çıktılar
Ermenistan, provokatif girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Ermeni futbolcuların forma giydiği yerel bir takım, Hocavend'de oynanan futbol karşılaşması öncesinde sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı.