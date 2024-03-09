09 Mart 2024, Cumartesi
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En tehlikeli polemik: Nükleer savaş! Putin’in şeytanı Sarmat Füzesi ne?
Rusya-NATO restleşmesi ve nükleer tehdit söylemlerinin anlamı ne? Son zamanlarda çokça adını duyduğumuz "Putin'in şeytanı" olarak adlandırılan Sarmat füzelerinin özellikleri ve etkileri neler? Güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın konuk olduğu Aklın Yolu programında Rusların nükleer füzelerinin özelliklerini ve oluşturabileceği yıkımı anlattı.