Haberler Dünya Videoları Emmy ödül törenine Gazze damgası! Yahudi aktrist Einbinder: Filistin'e özgürlük
Giriş: 16.09.2025 13:07
Televizyon dünyasının Oscar'ı olarak bilinen, 77. Emmy ödül töreninde yıldızlar Gazze'deki soykırma karşı duruşlarıyla parladı. Ünlüler sahnede ve kırmızı halıda İsrail'e tepkilerini dile getirdi. Ödül alan Yahudi aktris Hannah Einbinder'in sahnede "Filistin'e özgürlük" demesi ise geceye damgasını vurdu.
