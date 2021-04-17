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Emmanuel Macron'a sert sözler: Libya'yı sen bombaladın! Bize ders vermeye kalkma

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Giriş: 17.04.2021 22:22
Güncelleme:17.04.2021 22:23
İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ilişkin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Libya'nın bombalanmasından Macron'u sorumlu tutan Meloni "Fransa nükleer reaktörleri için uranyumun %30’unu Nijer’den çıkarıyor ve hal böyleyken Nijer nüfusunun %90’ı elektriksiz. Bize ders vermeye kalkma Macron!" ifadelerini kullandı.

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldığı konuşma sosyal medyada geniş yankı buldu.

MACRON LİBYA'YI BOMBALADI

Emmanuel Macron'un sorumsuzluğuna yazıklar olsun. Libya'yı bombalayan onlar oldu. Çünkü İtalya'nın Kaddafi ile enerji alanında özel ilişkilerinin olması endişelendiriyor.

FRANSA AFRİKA'YI SÖMÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda bizi bu hale getilen göç dalgalarının önünde bulduk kendimizi. Bu arada Fransa, Afrika'yı sömürmeye devam ediyor.

ÇOCUKLARI MADENLERDE ÇALIŞTIRIYORLAR

14 ülkede para birimi bastırıp üzerinlerine damgalıyorlar ve çocukları madenlerde çalıştırıp hammadde edinmeye devam ediyorlar.

BİZE DERS VERMEYE KALKMA MACRON!

Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkarıyor. Hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders vermeye kalkma Macron! Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil aksine Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır. Sizden ders almayı kabul etmiyoruz. Yeterince açık mı?

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