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19.01.2020
Emekli Korgeneral Pekin: Türkiye'nin çabaları boşa çıkmadı
Başkan Erdoğan'ın katıldığı Almanya'daki Libya zirvesini değerlendiren Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, A Haber'a bağlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkes çalışmasında rolünün büyük olduğunu blirten Peki, kurulacak askeri komitenin atacağı adımların geleceği belirleyeceğini ifade etti.
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