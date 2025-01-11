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Elon Musk’ın söylemleri Almanya’da tepki çekti: Gücünü kötüye kullanıyor

Elon Musk’ın söylemleri Almanya’da tepki çekti: Gücünü kötüye kullanıyor

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 10:06
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın açıklamaları sosyal medyada ve Alman medyasında geniş yankı buldu. Pek çok kişi, Musk'ın Almanya'daki aşırı sağa desteğini "Tehlikeli bir normalleştirme" olarak değerlendirirken bazıları da onun ifade özgürlüğü hakkını savundu. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz sokağa çıktı, Alman vatandaşlarına Elon Musk'ın Alman siyasetine olan müdahalesi hakkında ne düşündüklerini sordu.
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Elon Musk’ın söylemleri Almanya’da tepki çekti: Gücünü kötüye kullanıyor
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