31 Ekim 2023, Salı
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El Kassam Tugayları’ndan katil İsrail'e gözdağı! İşte 'El Asif' (Fırtınalı) güdümlü torpido...
Siyonist terör devleti İsrail'e ait katliam tankları Gazze'ye girdi. Bölgede sıcak çatışmalar yaşanırken Hamas'a bağlı İzeddin El Kassam Tugayları, işgal güçlerini geri püskürttü. Diğer yandan El Kassam Tugayları, İsrail karşı kullanmaya başladıkları 'El Asif' (Fırtınalı) güdümlü torpidonun görüntülerini de yayınladı. İşte o anlar...