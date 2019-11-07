El Cezire İngilizce'den algı operasyonu!

Katar merkezli El Cezire İngilizce Televizyonu yine bir algı operasyonuna imza attı. Kanal, Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK'lı teröristlerden "Kürt savaşçılar" diye bahsetti.

Katar yayın organı El Cezire Televizyonunun İngilizce kanalı, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'ye bir türlü terör örgütü demedi, diyemedi!

Harekatla ilgili haberlerin tamamında teröristlerden "Kürt savaşçılar" diye bahsedildi.

El Cezire'nin uluslararası Arapça yayın yapan kanalında ise PKK ve Kürt farkına dikkat çekildi.

Arapça kanalın bu hassasiyeti aynı yayın organının İngilizce'sinde yer bulmadı.

İngilizce kanalının çalışanlarının çoğunun İngiliz olduğu BBC ya da CNN kökenli olduğu dikkat çekiyor.

Katar'dan maaş alan bu çalışanlar Katar'ın politikalarına ise ters düşüyor.

El Cezire İngilizce bu politikasıyla hem yalan haber ve terör propagandası yapıyor. Hem de Katar'ın politikalarını zedeliyor.

Aynı El Cezire İngilizce, daha önce de benzer tutumu defalarca sergilemişti. Gezi olaylarında hükümeti suçlayan kanal gezicileri aklayan bir dil kullanmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü öncesinde de El Xezire skandal bir yayına daha imza attı.

"Türkiye cesur gazetecilere göre bir yer değil" adlı belgeselde aralarında Can Dündar'ın da olduğu firari üç kişiyle röportaj yapıldı.