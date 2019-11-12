Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"

Kendisini dünyanın en büyük gücü olarak gören Amerika, dize getiremediği ülkelere yaptırımlar başta olmak üzere farklı yollarla saldırıyor. Bu farklı yollardan en tehlikeli olanı ise darbeler. Peki, Amerika yönetiminin son on yılı içinde yaklaşık on ülkede meydana gelen darbelerde neler yaşandı? İşte ABD'nin darbelerle dolu tarihini anlatan A Haber’in analiz haberi…