Dünyanın konuştuğu cinayette karar çıktı! ABD'de George Floyd’u öldüren polise 22,5 yıl hapis

ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA | Minnesota Eyaleti'ndeki Hennepin Bölge Mahkemesi, Mayıs 2020'de Floyd'un gözaltına alındığı sırada yetkisini kötüye kullandığı belirtilen eski polis memuru Chauvin'i, 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlarından mahkum etti.

Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Peter Cahill'in kararını ayakta dinleyen Chauvin'in sakin tavırları dikkati çekti.

(Fotoğrafta George Floyd'un katili polis Derek Chauvin)

Mahkemede ilk kez konuşan katil polsi memuru Derek Chauvin, "Flody Ailesi'ne başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. İleride dikkat çekecek başkaca bilgiler de olacak. Umarım bunlar size biraz gönül rahatlığı verir, teşekkürler" dedi.





Yargıç Peter Cahill, kararını vermeden önce 15 dakika ara verdi. Chauvin'in avukatları ekstra bir hapis cezası olmaması için hoşgörü talebinde bulundu. Savcılar, Chauvin'in 30 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Aranın ardından mahkeme salonuna dönen Yargıç Cahill, Chauvin'i 270 ay hapis cezasına çarptırdı.

"FLOYD AİLESİ'NİN ACISINI KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yargıç Peter Cahill, bu cezaya nasıl vardığını açıklarken, 22 sayfalık karar metnine işaret ederek "Yorumların çok kısa olacak, çünkü çoğu yazılı olacak" ifadelerini kullandı. Bu davanın "hukuki bir analiz" olduğunu ve duygu ya da sempatiye dayanmadığını anlatan Cahill, "Ancak, bu mahkeme salonunda ve salon dışında hissedilen acıyı kabul ediyorum" dedi. Yargıç Cahill, "En önemlisi de Floyd Ailesi'nin acısını kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.





GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI VE GEÇMİŞİ

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd, 25 Mayıs 2020'deki olayda polis memurları tarafından yere yüzüstü yatırıldı. Elleri arkadan kelepçelenmiş haldeydi. Beyaz polis memuru Derek Chauvin dizini Floyd'un boğazının üzerinde 9 dakika 29 saniye kaldırmadan bastırdı.

"NEFES ALAMIYORUM" SÖZLERİ TARİHE GEÇTİ

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi. Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

ABD TARİHİNDE KARA LEKE!

Chauvin'in boğazına bastırmasıyla nefessiz kalan Floyd yaşamını yitirdi. O gün sokaktan geçen 17 yaşındaki genç kız Daniella Frazier olayın videosunu çekti ve George Floyd'un ölümü tüm dünyaya yayıldı.