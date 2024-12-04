Dünyanın kilitlendiği Hama’dan çok özel görüntüler! İlk ve sadece A Haber’de

Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif güçler, Halep kent merkezi ve İdlib'te kontrolü ele geçirdikten sonra ilerleyişini sürdürerek rotasını Hama'ya çevirdi. Hama’da çatışmalar şiddetini arttırırken A Haber ekibi dünya televizyonlarında bir ilke imza attı. Rejim ve muhalifler arasında ki çatışmasının en kapsamlı görüntülerini ekranlara getirebilmek adına A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameran Eren Karakaya riski bölge olan Hama’ya girdi. İşte o özel görüntüler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN