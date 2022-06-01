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Dünyanın en büyük yolcu gemisinde skandal olay! Yolcular korkudan "aklını kaçırdı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2022 12:01
Dünyanın en uzun gemisi Harmony, Jamaika yolculuğu sırasında liman pilotunun yanlış yönlendirmesi nedeniyle limana çarptı. Olay nedeniyle gemide hasar olmazken, liman kullanılamaz hale geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde insanların çığlık çığlığa bağrıştığı görüldü.
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