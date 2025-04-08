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Dünya Trump’ın sözlerini konuşuyor! Erdoğan’a övgüler nasıl yankılandı?

Dünya Trump’ın sözlerini konuşuyor! Erdoğan’a övgüler nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 16:46
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırladı. O görüşmede Trump, Başkan Erdoğan'a övgü dolu ifadeler kullandı. Dünya Trump'ın Erdoğan ile ilgili sözlerini konuşuyor. ABD’de bulunan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz son gelişmeleri anlattı.
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Dünya Trump’ın sözlerini konuşuyor! Erdoğan’a övgüler nasıl yankılandı?
Dünya Trump’ın sözlerini konuşuyor!
Dünya Trump’ın sözlerini konuşuyor!
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