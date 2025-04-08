08 Nisan 2025, Salı
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Dünya Trump’ın sözlerini konuşuyor! Erdoğan’a övgüler nasıl yankılandı?
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırladı. O görüşmede Trump, Başkan Erdoğan'a övgü dolu ifadeler kullandı. Dünya Trump'ın Erdoğan ile ilgili sözlerini konuşuyor. ABD’de bulunan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz son gelişmeleri anlattı.